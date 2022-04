Ciprian Marica aruncă bomba despre tehnicianul celor de la FCSB: ,, În declarații primește tot creditul, iar la final este schimbat”

Chiar dacă MIHAI STOICA susține că postul lui Toni Petrea nu este în pericol dacă FCSB va rata titlul, Ciprian Marica este de părere că Gigi Becali reprezintă o necunoscută în această ecuație.

Gigi Becali poate să apeleze la o decizie surpriză în vară, așa cum s-a întâmplat și în trecut.

,,Am mai văzut ‘Nu pleacă antrenorul’, declarații prin care primește tot creditul, iar la final este schimbat. Sau că se negociază cu Marius Croitoru și nu știe Mihai Stoica. Am mai văzut scenariu ăsta, nu trebuie să luăm mot à mot că știe Mihai Stoica tot ce se întâmplă. Am mai văzut de-a lungul timpului câte surprize a provocat Gigi Becali. E posibil să nu știe Mihai Stoica.

Oricine va veni la FCSB va avea aceeași tratație Trebuie să fii asumat când te duci la FCSB. Nu-mi plac genul de oameni care ajung acolo și spun că nu se așteptau sau nu știau. Deja îl cunoaștem de mai bine de 10 ani pe Gigi Becali, știm comportamentul lui. Eu nu incriminez antrenorul, nu îi dau nicio vină. Faptul că și-a asumat să meargă acolo și să lucreze în condițiile alea îl absoarbe de orice vină pentru că nu are responsabilitate deplină. Nu ia el decizii.

Singurul mod prin care poate să îl dea Gigi Becali afară este ceea ce îi spune Mihai Stoica lui Gigi Becali că se întâmplă la antrenament. Sau Mache, cine mai e pe acolo. În rest, de ce l-ar da afară Gigi Becali pe antrenor? Se duce la antrenamente? Mă îndoiesc. D-aia contează tot ce se întâmplă în jurul antrenorului la FCSB. Trebuie să îți câștigi oamenii de lângă ca să ai o viață cât mai lungă”, a spus Ciprian Marica pentru Sport.ro.