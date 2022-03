Fotbalistul care arată cu degetul clubul patronat de Gică Hagi: „Farul nu m-a respectat”

Nasser Chamed a devenit liber de contract după despărțirea de Gaz Metan Mediaș, iar fotbalistul a fost în negocieri cu Farul, dorind a se alătura lotului constănțenilor pentru partidele din acest play-off.

Deși șefii „marinarilor” l-au anunțat pe internaționalul din Insulele Comore că urmează ca părțile să semneze angajamentul, conducerea grupării de pe litoral s-a răzgândit în ultima clipă. Anunțul l-a luat prin surprinde pe fotbalist care a reacționat printr-un mesaj de dezamăgire postat pe o rețea de socializare.

„Farul nu m-a respectat, am primit ieri un mesaj de la directorul sportiv Zoltan Iasko și mi-a spus că nu mai fac transferuri până vară, este incredibil, am depus memoriu pentru Farul și ei mi-au făcut asta. Joi am fost până la Cluj să vorbim cu ei și mi-au zis că duminică semnăm, acum nimic.

Sunt foarte dezamagit, după meci cu CFR Cluj am găsit un acord cu Farul, acuma nu pot să joc, nu primesc salariu, nimic, asta e. Nu cred că plec acasă, sunt extrem de dezamăgit despre Farul, am crezut că acolo sunt oameni serioși, dar din păcate nu este așa”, au fost cuvintele mijlocașului pe pagina suporterilor lui Gaz Metan.

Nasser Chamed a jucat în Liga 1 doar pentru Gaz Metan Mediaș, club care a fost în pericol să se retragă din campionat din cauza datoriilor uriașe. Fotbalistul de 28 de ani ar fi fost al 5-lea transfer important al constănțenilor din acest an. Farul i-a adus în această iarnă la echipă pe Robert Moldoveanu, Dragoș Nedelcu, Gabi Iancu și Michael Omoh. Echipa lui Hagi a reușit calificarea în play-off după ce a obținut 16 puncte în cele 9 meciuri oficiale disputate în 2022. Larie & Co vor debuta în partea secundă a Ligii 1 cu un meci împotriva celor de FCSB, luni seară, pe Arena Națională.