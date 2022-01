Fotbalistul care l-a impresionat pe Rădoi și-a dezvăluit ambițiile: „Vreau să ajung în Top 5 campionate din Europa”

Bogdan Racovițan a fost ales de fostul selecționer drept cel mai bun fotbalist din Liga 1 în 2021, alături de un alt fundaș central, Virgil Ghiță, de la Farul.

Adus în România de FC Botoșani în urmă cu un an, fotbalistul a deveni om de bază la moldoveni în acest sezon. Iar așteptările sunt în continuare mari de la 2022.

„A fost un an bun pentru mine, în care am evoluat constant. Am avut onoarea de a juca pentru națională și am marcat primul meu gol. A fost un an plin de reușite. Nu am cum să regret, dimpotrivă, am găsit un club unde am progresat ca fotbalist. Mă bucur mult că am ales să vin în România. Cred că formăm un grup bun, cu valori individuale, dar și cu forță colectivă. Avem un antrenor care știe să scoată ce este mai bun din fiecare și muncim foarte mult”, a punctat internaționalul de tineret pentru sport.ro.

Racovițan a fost legitimat la Dijon înainte să vină în Liga 1. Nu a prins însă niciun minut la echipa mare a francezilor.

„Deocamdată, totul este la nivel de discuții, motiv pentru care nu mă gândesc prea mult la asta. Faptul că se vorbește despre mine înseamnă că fac o treabă bună aici și asta mă onorează. Nu exclud nicio variantă care poate însemna un progres, dar visul meu e să ajung într-un campionat din Top 5 din Europa.

Pe de altă parte, nu m-ar deranja deloc să rămân la Botoșani în continuare, dacă nu apare o ofertă acum în iarnă care să ne convină și mie și clubului. Nu știu eu să spun cât valorez, piața și ofertele vor stabili asta. Dar mă bucur că a spus el asta, pentru că înseamnă că e mulțumit de mine. Muncesc mult ca să progresez ca jucător, nu pentru că valorez mai mult sau mai puțin”, a încheiat jucătorul.