Dumitru Dragomir, dezvăluire despre perioada petrecută în arest: „Eram cu un câine în celulă. M-au pus să stau într-un picior”

Dumitru Dragomir a fost președinte al celor de la Minerul Motru la jumătatea anilor 70. În acea perioadă a fost în arest, fiind acuzat că a practicat jocuri de noroc ilegale.

Cu Mitică Dragomir la conducerea clubului, Minerul Motru a jucat pentru prima dată în optimile de finală ale Cupei României, în sezonul 76-77.

“Eu nu am jucat barbut. Am jucat poker și remi. Nu m-au prins niciodată. Eram gură spurcată. Am fost la Minerul Motru. Ghionionul vieții mele a fost să pic în Cupa României cu Chimia Râmnicu Vâlcea, fosta mea echipă. Ziarele mă declasare cel mai bun președinte din țară. M-au arestat. Au zis că am jucat jocuri de noroc. Au declarat unii că au jucat cu mine. Am stat câteva zile.

M-au pus cu un câine în celulă. M-au pus să stau într-un picior și când lăsam celălat picior jos, câinele lătra. Era o formă de tortură. Eu mi-am luat o pătură și am pus-o la piocioare. Am păcălit câinele. Aud că vine cineva. Îmi zice <<tu ai rezistat trei ore. M-ai mult de o oră nu a stat nimeni>>”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate, la Realitatea Plus.