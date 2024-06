Fotbalistul de la națională care l-a impresionat pe Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a declarat impresionat de Denis Drăguş în meciul cu Ucraina şi a declarat că nu are ce să caute în campionatul Turciei.

“Drăguş a fost formidabil. Îmi pare rău că nu pot să îi laud pe toţi. Am spus data trecută că nu mi-a plăcut cum a evoluat Stanciu, pentru că este căpitanul şi are nişte obligaţii de echipă.

Să fie mai prezent în colectivitate. Mi-a plăcut foarte mult Drăguşin, pentru că era în competiţie cu Zabarnîi. Doi jucători foarte tineri, de mare perspectivă. De data asta a câştigat Drăguşin. Mi-au plăcut toţi ceilalţi.

Dar am vrut să îi remarc pe aceştia pentru că aveam nişte pretenţii. Drăguş este un fotbalist care are calităţi deosebite şi nu are ce să caute în campionatul Turciei. Ar trebui să joace în Vest.

S-a ridicat la nivelul lui Dovbyk, care e golgheterul Spaniei. Îţi dai seama ce a făcut? Mi-a plăcut foarte mult” a spus Mircea Lucescu, potrivit Fanatik.ro.