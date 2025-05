Fotbalistul dorit de Gigi Becali și-a anunțat plecarea de la echipă: „A fost o plăcere, Craiova mea”

Andrea Padula avea contract cu FC U Craiova 1948 până la finalul lunii iunie, dar fotbalistul italian de 29 de ani și-a luat deja rămas-bun de la suporterii formației patronate de Adrian Mititelu. Vestea este una excelentă pentru Gigi Becali, care și-l dorește pe fundașul stânga.

Andrea Padula și-a anunțat plecarea de la FC U Craiova!

Adus gratis în vara anului 2023 după despărțirea de AC Bellinzona, Andrea Padula și-a făcut rapid loc în echipa de start a celor de la FC U Craiova 1948. Masivul fundaș a devenit și căpitan al formației din Bănie, cu care a retrogradat în liga secundă.

Deși echipa și-a propus promovarea, FC U Craiova nu a reușit sub nicio formă să se lupte cu celelalte forțe din liga a doua, iar ratarea obiectivului aduce după sine și plecări importante.

Este și cazul lui Padula, care nu va mai continua la olteni, contractul său fiind scadent la finalul acestui sezon. Fotbalistul de 29 de ani a făcut anunțul pe contul său oficial de Instagram, acolo unde a avut un mesaj emoționant pentru fani și club.

Scrisoarea lui Andrea Padula pentru fanii FC U Craiova

„Recunoştinţă.

Și asta simt când mă gândesc la Craiova. Pentru că mi-a redat bucuria de a continua să fac ceea ce îmi place, să joc fotbal. Au fost doi ani nebuni, nu am ratat nimic.

Dar, până acum, au fost cei mai importanți doi ani din viața mea, în care am înțeles și am învățat atât de multe. Am învățat să iubesc. Am înțeles că suntem ceea ce gândim, mâncăm, facem.

Mi-am dat seama că viața este prea frumoasă ca să nu o trăiesc la maxim, în fiecare zi. Că totul se întâmplă cu un motiv și până când vei înțelege, viața va prezenta mereu aceeași situație în fața ochilor tăi.

Sunt recunoscător oamenilor pe care i-am întâlnit în această călătorie și care mi-au permis să cresc. Sunt recunoscător pentru oamenii pe care îi am alături în fiecare zi, pentru că distanța poate separa trupuri, dar nu suflete. Nu mi-aș putea dori altceva.

Mulțumesc celor care au văzut ce e mai rău din mine, dar au decis să rămână. Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am făcut să sufere în această călătorie a mea, nu a fost intenția mea.

Din păcate, lucrurile nu merg întotdeauna așa cum îți dorești și mi se rupe inima să părăsesc Craiova după ce nu am reușit să evit retrogradarea. Și după ce nu am reușit să o duc înapoi acolo unde îi era locul.

Pe de altă parte, simt că am dat tot ce aveam sau chiar mai mult, simt că mi-am pus inima, trupul și sufletul în acest oraș. Am fost eu însumi până în ultima secundă.

Mulțumesc FCU Craiova, mulțumesc că ai crezut în mine din prima clipă în care am ajuns. Și în sfârșit, vă mulțumesc în mod special, fanilor fantastici care m-ați susținut mereu și m-ați făcut să vă simt afecțiunea în fiecare zi.

Te port în inima mea, pentru totdeauna. A fost o plăcere, Craiova mea, cu multă dragoste”, a scris acesta pe Instagram.