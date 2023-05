Fotbalistul lui FC Argeș a răbufnit! Echipa s-a separat în două: ”Să vină cei străini în față!”

Dinamo a obţinut o victorie fără drept de apel cu FC Argeş, scor 6-1, luni, în barajul pentru menţinere/promovare în Superliga.

La finalul meciului, jucătorul lui FC Argeș, Andreas Calcan, a răbufnit și a oferit mai multe declarații. El susține că la echipa argeșeană sunt două tabere între jucătorii români și cei străini.

”Nu vreau să spun vreo prostie, să fiu iar contestat la mine acasă, la mine în țară. Poate colegii mei stranieri pot să vă spună mai multe. Să îi chemați și pe ei. Sunt de un an aici, ar trebui să știe. Nu vreau să spun eu, să fiu eu arătat cu degetul. Iar eu, iar eu, Calcan.

O umilință, a văzut o țară întreagă, ce să spun? Am plecat ce să mai? I-am salutat pe suporteri și am plecat, ce să fac. Am dat tot ce am putut, atât s-a putut în seara asta. Îmi pare rău de ei, de Pitești, de clubul ăsta. Nu știu, să îi chemați și pe ei, pe străini, să vorbească. Acum două luni eram retrogradați. Am dat tot ce am avut mai bun, ăștia câți am fost, români.

Am dat ce am putut și s-a ajuns până aici. S-a spus, s-a spus, poate nu așa direct. S-a spus mai voalat, asta e, ce să mai… E păcat, e frustrant, ajungem aici. Două luni de zile doar eu și băieții ăștia români știm cât am tras să aducem echipa până aici, să prindem locul ăsta de baraj. Suntem două tabere, am încercat să facem una, să ne unim.

Asta e, asta a fost comunicarea, asta a fost strategia, organizarea, ce să vă spun. Poate au alți colegi explicații, ce să va spun? O rușine, o umilință, prima oară în carieră când pățesc asta.

Ceea ce s-a întâmplat în prima repriză, inexplicabil. Nu ai cum să mai revii în meci. E foarte greu. Asta a fost! Acum, la cald, s-a terminat. 6-1 sau cât a fost? Că nici nu m-am mai uitat. Ce să mai zic? Tenis! În continuare vreau să sper. Cum alții ne dădeau retrogradati acum două luni… Eu am crezut ca un nebun că vom prinde barajul și am prins în ultima secundă.

E suferință, asta e, ăsta e fotbalul. Săptămâna trecută era o ușurare… Întrebați-i și pe cei străini, întrebați staff-ul, conducerea, o să vină și ei să vorbească. Ne-am primit salariile la zi, poate a cântărit și chestia aia, că la unii nu s-a plătit”, a mai adăugat Calcan.