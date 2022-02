Fotbalistul român care a ales o destinație exotică! A semnat un contract acolo unde românii merg doar în vacanță

La 35 de ani, Dan Ignat a ales o experiență inedită în carieră, una care le depășește cu mult pe cele bifate până acum.

Fundașul central va evolua pentru gruparea Atletico Pantoja Santo Domingo, din Republica Dominicană. Este a șasea țară în care Ignat merge să evolueze după ce a mai fost legitimat la cluburi din Iordania, Oman, India, Albania și Grecia.

”A venit timpul pentru o nouă provocare. Am schimbat continentul, în Republica Dominicană, unde voi juca la cea mai bună echipă. Obiectivul meu și al clubului este câștigarea campionatul și al cupei. Am fost plăcut surprins să văd ce condiții de pregătire au și cât de mult își doresc sa progreseze. Va trebui să mă adaptez repede, mai ales ca cei de aici vorbesc doar spaniola. În echipă nostră sunt cinci jucători care joacă pentru naționala Republicii Dominicane.

Plus portarul naționalei Cubei, iar restului străinilor sunt din Argentina, Columbia, Ecuador, Venezuela și eu, din România. Din câte m-am interesat, sunt primul român care a jucat vreodată în Republica Dominicană, iar din acest sezon și singurul european din campionat. Sâmbătă am avut și un prim amical, pentru mine, am câștigat cu 2-0 și am marcat un gol. La sfârșitul săptămânii avem prima etapă din campionat și vreu să debutăm cu dreptul”, și-a motivat alegerea fotbalistul originar din Turnu Severin pentru Liga 2.

Ignat a părăsit România în 2014. Până atunci cele mai multe meciuri în țară le-a jucat pentru Drobeta Turnu Severin și Dacia Unirea Brăila.

”În România, din 2014, mi-am propus să nu mai joc, din cauza haosului de la noi, cu restanțe salariale, interese la formarea loturilor sau desființări de cluburi. Am avut în ultimii ani multe oferte din Liga 2, chiar pe salarii bune, prin 2014-2015 chiar din Liga 1, dar am refuzat. Am preferat să joc în străinătate, majoritatea echipelor fiind de prima ligă. E greu printre străini, mai ales în lumea arabă, dar dacă ești serios și te preocupă doar fotbalul, te adaptezi repede”, a mai spus fotbalistul.