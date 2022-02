Poli Timișoara și Petrolul deschid anul 2022 în Liga 2! Care sunt așteptările antrenorilor înaintea reluării sezonului

Liderul eșalonului secund se deplasează în Banat pentru antepenultimul meci al campionatului regular.

După două luni și jumătate de pauză, a venit momentul ca lupta pentru promovare să intra în linie dreaptă. Petrolul este principala favorită având în vedere avansul pe care echipa lui Nicolae Constantin îl are în fruntea clasamentului.

”Aștept cu nerăbdare ziua de joi.E o așteptare lungă, ne pregătim de șapte săptămâni și cred că e suficient. E adevărat că sunt și un pic îngrijorat, pentru că, la fel cum am terminat anul, mă așteptam la mai mult în primăvara asta. Din păcate, în meciurile amicale am făcut multe greșeli. Sper să le fi terminat.Timișoara e o echipă bună, care a terminat anul destul de bine, o echipă care se apără bine, e bine organizată.

Am reușit în perioada asta să facem rost de două meciuri d-ale lor de pregătire. Au și ei problemele lor, le știm, sper să reușim să venim cu plus față de meciurile noastre din pregătire și să începem anul cu o victorie. Avem mare nevoie de această victorie. La momentul ăla plecam de la zero și nu era nimic de pierdut. În momentul ăsta suntem pe primul loc și ar fi de neiertat să ratăm promovarea”, a declarat antrenorul lupilor galbeni înaintea confruntării de joi seară.

De partea cealaltă, timișorenii vor să dea uitării evoluțiile dezamăgitoare din primele 16 runde ale Ligii 2. Poli este doar pe locul 14, fără șanse de a mai prinde play-off-ul.

”Începem sezonul în viteză maximă, pentru că ne așteaptă un joc foarte dificil. Pe de o parte, trebuie să jucăm cu liderul campionatului, de pe altă parte, e prima etapă, care întotdeauna are un specific aparte. Sperăm să trecem cu bine peste acest joc, pentru că avem mare nevoie de puncte și de un rezultat pozitiv, care să ne dea încredere. Partidele următoare sunt la fel de dificile ca și jocul cu Petrolul.

Am avut un final de campionat bun, nu trebuie să uităm lucrul acesta și să ne dorim să continum pe aceeași linie. Este un joc important, între două echipe de tradiție, și aceste aspecte creează o motivație superioară. În echipa avem jucători cu o experiență bogată în Liga 1 și Liga 2, dar și jucători tineri, jucători care cu siguranță au motivație la aceste jocuri. Ne așteptăm să vină și ceva suporteri, suntem convinși că-și doresc să avem un început de an bun”, a comentat antrenorul Nicolae Croitoru, înaintea restartului diviziei secunde.