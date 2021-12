Fotbalistul român care l-a impresionat pe Nicolae Stanciu: „El este clar pe primul loc! Pe doi vine Messi”

Nicolae Stanciu este printre puținii jucători români din ultimii ani care a jucat în grupele Ligii Campionilor.

Mijlocașul de 28 de ani a reușit această performanță cu trei echipe diferite: FCSB (2013-2014), Anderlecht (2017-2018) și Slavia Praga (2019-2020).

Când a jucat cu actuala sa echipă în grupele celei mai galonate competiții la nivel de cluburi, Stanciu l-a întâlnit pe Lionel Messi, septuplul câștigător al Balonului de Aur. În tur, pe Camp Nou, a fost 0-0, iar la returul din Cehia, catalanii s-au impus cu 2-1, în fața celor de la Slavia Praga.

Totuși, provocat să răspundă cine a fost cel mai dificil adversar împotriva căruia a jucat, acesta a replicat că Lucian Sânmărtean, fotbalistul de la PSG a fost al doilea, iar pe Sergio Ramos l-a numit al treilea în acest top.

”Lucian Sânmărtean, clar pe primul loc! Pe doi vine Messi și pe trei sunt mulți buni. Am jucat în Champions League cu Anderlecht și am fost în grupă cu Bayern și cu PSG, am fost și cu Steaua în Champions League când am jucat cu Chelsea sau play-off cu City. Cred totuși că pe 3 l-aș pune pe Ramos, e unul dintre jucătorii mei favoriți.

Mă gândeam și îl vedeam cum driblează trei, patru jucători și cu ce ușurință dă gol… Având în vedere cum jucăm, cum alergăm, cum câștigăm duelurile, mă gândeam că n-o să fie chiar așa. Dar, clar, are un stil de a dribla cum îl avea Luci, cu eleganță. Dar cred că mai mult ne-a visat el. Ne-au bătut la Praga 2-1 cu foarte mult noroc, iar pe Camp Nou am făcut 0-0. Vorbeau atunci că eram a treia echipă, cred, care nu luase gol în Champions League la Barcelona”, a declarat Stanciu, pentru gsp.ro.