Fotbalul a rămas fără un campion mondial: „Suntem profund întristați să anunțăm decesul legendei”

Ron Flowers a trecut în neființă la vârsta de 87 de ani. Acesta a câștigat Cupa Mondială cu Anglia din 1966, singura din istoria naționalei ”The Three Lions”. La reprezentativa britanică, fostul mare mijlocaș a bifat 49 de selecții și zece goluri.

Flowers a făcut istorie și în culorile echipei de club, Wolverhampton Wanderers, pentru care a jucat aproape întreaga sa carieră, în anii ’50 și ’60. Tristul anunț a fost făcut chiar clubul din Premier League.

”Suntem profund întristați să anunțăm decesul legendei clubului și vicepreședinte Ron Flowers MBE, la vârsta de 87 de ani.

Un uriaș pe teren și un domn în afara lui. Vor fi mulți oameni care își vor aminti astăzi de Ron și toate gândurile noastre sunt la cei care l-au cunoscut și l-au iubit”, a postat clubul englez, pe contul oficial de Twitter.

We are deeply saddened to announce the passing of club legend and vice president Ron Flowers MBE at the age of 87.

A giant on the pitch and a gentleman off it. There will be many people remembering Ron today and all of our thoughts are with those who knew and loved him. pic.twitter.com/iq1ZqxNhL7

— Wolves (@Wolves) November 12, 2021