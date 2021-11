Un mare nume al unui club legendar a decedat: „Gândurile tuturor sunt la familia și prietenii lui”

Malcolm Dix, vicepreședintele formației de Premier League, Newcastle United, a încetat din viață, la vârsta de 79 de ani.

Tristul anunț a fost dat chiar de clubul căruia Dix a fost oficial pentru o lungă perioadă.

”Am fost întristați să aflăm de decesul vicepreședintelui pe viață NUFC, Malcolm Dix, mai devreme.

Gândurile tuturor celor de la Newcastle United sunt la familia și prietenii lui Malcolm”, a postat clubul englez pe contul de Twitter.

We were saddened to learn of the passing of #NUFC vice life president, Malcolm Dix earlier today.

The thoughts of everyone at Newcastle United are with Malcolm’s family and friends. 🖤🤍

— Newcastle United FC (@NUFC) November 10, 2021