FOTO | Bornă istorică atinsă de Lewis Hamilton în Formula 1! Britanicul a câștigat cursa de la Soci

Pilotul în vârstă de 36 de ani s-a impus în a 15-a etapă a sezonului actual al Formulei 1. El a l-a devansat chiat pe principalul său rival la titlul mondial, olandezul Max Verstappen de la Red Bull. Ultima treaptă a podiumlui a fost ocupată de spaniolul Carlos Sainz de la Ferrari. Cu ajutorul acest succes, Hamilton a revenit și în fruntea clasamentului general având cu două puncte mai mult decât Verstappen.

HISTORY!!! 💯@LewisHamilton becomes the first F1 driver ever to reach 100 wins 👏👏👏#RussianGP #F1 pic.twitter.com/AK5cCAaxpe

