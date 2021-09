FOTO | „Casă” nouă pentru elevii lui Adrian Mutu! FC U Craiova și-a prezentat investiția de 12 milioane de euro

Patronul celor de la FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, este pregătit să bage mâna adânc în buzunar și să își transforme echipa într-o forță a Ligii 1!

Familia Mititelu are ambiții mari după zece ani petrecuți în afara fotbalului din primul eșalon, astfel că vor să se bată cât mai repede pentru primele locuri din Liga 1. Pentru asta, oltenii continuă să investească semnificativ, astfel că după achiziționarea autocarului de peste 500.000 de euro, acum, „leii” și-au prezentat și noua bază de pregătire, care a costat 12 milioane de euro.

„𝗙𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲𝗮 𝟭𝟵𝟰𝟴 intră de azi în noua casă!

De astăzi, investiția 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗣𝗮𝗿𝗸 își deschide porțile pentru 𝗙𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲𝗮 𝟭𝟵𝟰𝟴.

Baza este situată în vestul municipiului Craiova, pe Bulevardul Calea Severinului, în imediata vecinătate a magazinului Jumbo, pe o suprafață de 8 ha.

Noul complex fotbalistic reprezintă cea mai importantă investiție privată în infrastructura sportivă din Oltenia și, cu siguranță, se află printre primele investiții din România.

Parcul de fotbal cuprinde cinci terenuri de fotbal de dimensiuni normale, cu gazon natural și un teren sintetic tot de dimensiuni normale, două pavilioane administrative, cu dimensiunea de 1000 mp (4 vestiare, magazii, birouri, sală fitness, etc.), 120 de locuri de parcare.

Lucrările sunt finalizate în proporție de 90%, urmând ca până la finalul anului să fie încheiată această etapă de lucrări. De asemenea, urmează ca anul viitor să înceapă construirea unui campus, ce va cuprinde: un hotel de 200 de locuri, un restaurant și un centru SPA. La final, valoarea totală a investiției, incluzând și cele 8 ha de teren, va fi de peste 12 milioane de euro”. s-a arătat în mesajul postat de FC U Craiova 1948.

Ce spunea Adrian Mititelu Jr. despre investiția de 12 milioane de euro

Mai sunt niște chestii tehnice de făcut. Clădirile încă nu sunt gata. Am fost și am vizitat alte baze din Europa, am fost și la Bayern Munchen. Vă spun, sincer, este peste ce am văzut la Munchen! Va fi cea mai tare bază de pregătire din Europa de Est!”, spunea în vară Adrian Mititelu Jr. la GSP.