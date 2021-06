FOTO | Caz halucinant în sport! A fost dus cu ambulanţa la spital şi bandajat pe tot corpul: ,,Sunt într-o bucată”

Prin momente cumplite a trecut un sportiv, care a ajuns la spital cu ambulanţa, unde a fost bandajat de medici pe tot corpul, dar asta nu i-a atenuat din durerile avute.

Scăpat fără vreo fractură care sî îl scoată de tot din sport, Primoz Roglic (Jumbo Visma) a făcut, luni, ,,cunoştinţă cu asfaltul”, după ce a participat în runda a treia din turul Franţei.

Tour de France: Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Caleb Ewan and Peter Sagan among crash victims on stage 3

Another day dominated by crashes in the Tour de France #TDF2021https://t.co/5xaHxuvyQF

