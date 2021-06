Drama vieții pentru un fost jucător din Liga I. Tatăl i-a murit și și-a reziliat contractul din cauza unei boli

Un fost jucător din Liga I a trăit experiențe extrem de dificile. S-a transferat în România, cu speranța unei vieți mai bune, dar a trăit clipe de coșmar.

S-a îmbolnăvit și s-a întors în țara natală pentru investigații suplimentare. La trei zile distanță, tatăl său s-a stins din viață. După ce s-a întors în România, în loc să se lupte la câștigarea campionatului, și-a reziliat contractul din cauza bolii de care suferea.

Fostul fotbalist de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Panagiotis Deligiannidis (24 de ani) a trăit momente extrem de grele.

Fundașul dreapta grec s-a transferat la formația covăsneană, în vara anului 2020, cu speranța că-și va relansa cariera. De-a lungul timpului mai jucase în țara natală, la OFI Creta sau PAOK Salonic.

Fost internațional grec de tineret a jucat 15 meciuri la Sepsi. Ultimul a fost cu Chindia, pe 5 martie. S-a îmbolnăvit însă și nu a mai fost introdus în lotul echipei la niciun meci. Ulterior și-a reziliat contractul cu Sepsi.

„Sezonul trecut a început fără jocuri, este adevărat, însă eram un jucător nou, la o formație care jucase finala Cupei României cu un sezon în urmă. De asemenea, din cauza coronavirusului nu m-am putut pregăti. Am semnat pe 10 august, iar pe 22 august începea campionatul. Când am început să am meciuri în picioare, am făcut coronavirus. A fost un factor care m-a reținut. Înainte de Crăciun mi-am câștigat locul de titular, dar când m-am întors pentru partea a doua de campionat am avut o problemă cu analizele de sânge. După meciuri și antrenamente nu mai puteam să mă ridic din pat

În ianuarie, am jucat la -16 grade și pentru că, corpul meu nu era obișnuit cu asemenea condiții, am început să simt o durere în gât și oboseală. La acea vreme, aveam 25 de persoane cu COVID în club și 10 meciuri într-un timp foarte scurt. Nu aveam cum să lipsesc. Am făcut un test, am fost negativ, dar mi-au găsit valori crescute în analizele de sânge. Cu un tratament de antibiotice am putut juca, însă după ce am sfârșit tratamentul, simptomele au revenit.

După un joc, m-am dus la antrenor și i-am spus că nu mă simt bine și că aș vrea să mă întorc în Grecia, să văd ce am. De ce nu mă simt bine. Așa am ajuns în Grecia, unde medicii mi-au pus diagnosticul de mononucleoză infecțioasă, împreună cu un streptococ în amigdale. Apoi, mi s-a spus să trebuie să nu joc o lună, să nu fac efort.

În discuție cu conducătorii clubului Sepsi, s-a găsit o cale de a mă întoarce la timp, încât să fiu pregătit de play-off. După o perioadă, a apărut din nou aceeași oboseală, așa că a trebuit să pun sănătatea mai presus de orice. Am decis să realizez contractul și am urmat un tratament special cu injecții, a povestit Deligiannidis, pentru metrosport.gr.

Tatăl său s-a stins din viață la finalul anului trecut, la puțin timp după revenirea în Grecia.

„Tatăl meu a avut mai multe probleme de sănătate, dar m-am întors din România pe 23 decembrie, iar trei zile mai târziu a murit. M-am întors în România pe 2 ianuarie. Am conștientizat pierderea tatălui meu când m-a întors și am reziliat contractul. Pierderea unui membru al familiei este o situație dificilă și trebuie să trăiești cu ea”, a adăugat Deligiannidis, pentru publicația din țara natală.

