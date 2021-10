Cum a ajuns „rebela” tenisului românesc să rupă topurile: „E peste campioana de la Roland Garros”

Cea supranumită „rebela” tenisului românesc a depășit-o pe Barbora Krejcikova (4 WTA), nimeni alta decât câștigătoarea openului francez, la nivel mediatic pe o celebră platformă de socializare, după apariția la turneul de la Transylvania Open, acolo unde a fost eliminată în prima rundă, 5-7, 2-6, de Lesia Tsurenko.

Concret, Andreea Prisăcariu (255 WTA) a reușit să strângă într-o săptămână mai mulți urmăritori pe Twitter decât jucătoarea din Cehia care a triumfat pe zgura de la Paris. Românca de 21 de ani are 19.400 de urmăritori pe respectiva platformă, în timp ce Barbora Krejcikova are 14.800.

”Nimeni nu o cunoștea pe Andreea Prisăcariu în urmă cu o săptămână, iar acum e deja peste campioana de la Roland Garros”, a observat unul dintre internauți.

No one knew Prisacariu Andreea a week ago and now she already outselling the french open champion 😭😭😭😭 pic.twitter.com/kxmcC1IKL1

— yam papi (@yxngDrxzzy) October 30, 2021