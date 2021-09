FOTO | Emma Răducanu, pictorial de senzație înaintea finalei de la US Open

La doar 18 ani, Emma Răducanu (locul 150 WTA) scrie istorie în tenisul modern. Jucătoarea britanică născută la Toronto din tată român și mamă chinezoaică a pozat pentru Britsh Vogue. Sportiva a purtat haine și accesorii de la cele mai cunoscute case de modă.

Iată ce a declarat Emma, despre părinții ei: „Cred că încrederea îmi vine din interior. Mama e din China și acolo e foarte important să crezi în tine, nu doar să o spui. În privința activităților, extra, mama a fost mai tradițională, m-a dus la balet și la step. Tata m-a dus la motorsport, la golf și, bineînțeles, la tenis„, a spus ea.

Răducanu a trecut în semifinale de grecoaica Maria Sakkari (locul 18 WTA şi cap de serie numărul 17), scor 6-1, 6-4. Meciul a durat o oră şi 24 de minute. Britanica nu a pierdut niciun set la New York. Finala US Open Emma Răducanu – Leylah Fernandez va fi sâmbătă, de la ora 22:00.

Câştigătoarea turneului va primi 2,5 milioane de dolari şi 2.000 de puncte WTA, iar finalista, cu 1,25 de milioane de dolari şi 1.300 de puncte WTA.

“Nu îmi vine să cred. Este o nebunie. Nu m-am gândit niciodată că voi ajunge atât de curând într-o finală de grand slam. Mă bucur de perioada petrecută la New York şi asta se vede în tenisul meu. Nu simt presiunea de a câştiga. Am aşteptări legate de felul în care vreau să joc, dar nu am vreo presiune în ceea ce priveşte rezultatele”, a spus Răducanu, după calificarea în finală.

