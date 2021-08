FOTO | Îi va ţine pumnii lui Răzvan Lucescu! „Este slăbiciunea mea”

Italienii de la Venezia au revenit în Serie A după 20 de ani şi au apelat la un model grec pentru prezentarea echipamentului special pentru noul sezon. Frumoasa Theopisti Pourliotopoulou este fan declarat al echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic.

Imaginile spectaculoase prin care Venezia şi-a prezentat noul echipament au stârnit rumoare pe Internet. Italienii au apelat la Theopisti Pourliotopoulou, model renumit în Grecia, iar campania de imagine a fost una mai mult decât reuşită.

Model renumit în Grecia, Theopisti s-a declarat fan al echipei lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic.

„Am avut şi am o relaţie foarte bună cu sportul. De când eram mică am practicat multe sporturi, precum baschetul, gimnastica şi karate. În ultima vreme îmi place să alerg, să fac pilates şi yoga. Tata şi familia mea în general sunt foarte apropiaţi de PAOK, aşa că am avut o slăbiciune pentru echipa asta de când eram mică” – a mărturisit tânăra.

View this post on Instagram A post shared by Théo (@theopisti_p)

PAOK debutează în noul sezon diseară, în prima manşă din turul trei preliminar UEFA Conference League. Echipa lui Răzvan Lucescu va juca în deplasare, cu Bohemians Dublin.