FOTO | O campioană mondială din România trece prin momente dramatice: ”N-am mâncat nimic, mor de foame!”

Fosta gimnastă Ana Porgras (28 de ani), campioană mondială la bârnă în 2010, se află internată în spital. Fosta concurentă la „Survivor România” nu a precizat afecțiunea de care suferă.

Ana Porgras a spus că nu a mâncat de două zile. Ana Porgras și-a surprins fanii cu o postare la secțiunea Story, în care s-a fotografiat pe patul de spital, cu branula în mână.

„Vă pupicesc. Deci am două zile de când sunt la spital și n-am mâncat nimic, mor de foame, nu mai pot…Nu am mâncat pentru că nu am voie (explicație pentru hateri) nu pentru că nu îmi dau oamenii”, a precizat Ana Porgras.