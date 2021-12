FOTO | Schimbare radicală pentru Mario Nicolae! Cum a fost surprins fostul manager sportiv al lui Dinamo

Fostul oficial al formației din Ștefan cel Mare pare că a renunțat pentru moment la lumea fotbalului și a decis să își dedice timpul pentru activitățile bisericești!

Venit ca o adevărată gură de oxigen în perioada de iarnă a sezonului trecut, Mario Nicolae a părăsit clubul în vara acestui an, după expirarea angajamentului. În locul acestuia, la Dinamo au fost aduși Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu, care au misiunea clară de a ține clubul pe linia de plutire de acum înainte.

Acum, Nicolae a fost surprins într-o ipostază mai puțin obișnuită. După ce a declarat în urmă cu puțină vreme că a devenit un creștin ortodox practicant, acesta pare că a trecut serios la fapte și a fost surprins în timp ce împărțea iconițe la Hramul Sfântului Nicolae.

„Când vine vorba de brandul Dinamo nici nu mai contează banii. Eu am ajuns la club după solicitarea fanilor și am acceptat oferta în secunda doi. Mai fusesem ofertat de trei ori și nu venisem, însă ultima dată am acceptat pentru tot ceea ce înseamnă Dinamo și pentru că suporterii m-au chemat.

Eu din șase luni de zile am primit două salarii și nici nu m-am înscris la masa credală. Ca să ce? Să aștepți bani de la un colos rănit și să vrei niște mii de euro de la un club care are probleme? Nu. Am refuzat acest lucru. Eu mi-am făcut treaba, am venit într-un moment extrem de greu, în care toată lumea s-a ferit să se alăture proiectului.

Am venit cu ambiție acolo și împreună cu Jerry Gane, Gigi Mulțescu și Dușan Uhrin am reușit să salvăm clubul sezonul trecut.Nu m-am gândit nicio secundă la mine și gândul meu a fost mereu să salvez Dinamo și să readuc această echipă pe harta fotbalului.”, spunea luna trecută Mario Nicolae, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.

