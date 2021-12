Măsuri dure la Dinamo după eșecul cu Clinceni! Doi jucători importanți au fost excluși din lot

Formația din Ștefan cel Mare nu reușește să rupă blestemul rezultatelor din actuala stagiune, iar înfrângerea din ultima etapă a zguduit din temelii vestiarul alb-roșilor!

Dinamo a ajuns la 15 meciuri consecutive fără succes în Liga 1, iar eșecul cu Academica Clinceni pare că a aruncat în aer atmosfera din cadrul clubului. Penultimii în campionat, „câinii” pare că sunt condamnați la evitarea retrogradării în actuala stagiune, iar Mircea Rednic a decis să ia primele măsuri radicale în cadrul lotului.

Concret, potrivit informațiilor Fanatik, tehnicianul în vârstă de 59 de ani i-a exclus din lot pe Steliano Filip și Cosmin Matei. Cei doi au fost trimiși să se antreneze separat de restul grupului. Se pare că Filip a fost pedepsit de către Mircea Rednic pentru atitudine avută în ultima perioadă în vestiarul „câinilor”, în timp ce Matei a fost „taxat” pentru evoluțiile sale din ultimele meciuri.

Iuliu Mureșan a confirmat problemele interne ale lui Dinamo

„Acest mesaj vreau să-l transmit personal jucătorilor, luni sau marți va fi o discuție, să vedem ce putem face. Lucrurile nu merg bine, e clar, ceva nu este OK. Se vede, se simte. Vreau să am o discuție cu ei ca să lămurim, bărbătește. Nu sunt un grup unit, din anumite motive. Încercăm să-i unim. Jucătorii luați individual sunt mult peste locul din clasament, dar, ca echipă, cu mult sub nivelul valorii. Sunt cauze pe care le vom analiza.”, a spus Iuliu Mureșan, potrivit GSP.