FOTO-VIDEO | Reacție spumoasă a Simonei Halep când a văzut o fotografie memorabilă alături de Toni Iuruc

Înainte de a începe antrenamentele, Simona Halep a acceptat provocarea celor de la WTA, care i-au dat mai multe poze de la Wimbledon, din 2019, când a reuşit să cucerească titlul, pe care să le cometeze.

Halep s-a emoţionat foarte tare în momentul în care a revăzut o fotografie, alături de membrii familiei sale. Acesta spune că prezenţa familiei contează enorm şi la victorii, dar şi la înfrângeri.

,,Aceste fotografii sunt foarte frumoase,trebuie să recunosc! Prima, alături de membrii familiei, care m-au susținut din ziua în care am început să joc tenis. Să îi am lângă mine a contat enorm, atât la victorii, cât și la înfrângeri. Le mulțumesc din nou pentru susținere! Fratele meu este o persoană specială în viața mea, m-a sprijinit necondiționat!’‘, a declarat Halep.

Când a văzut o poză, în care era şi Toni Iuruc, iubitul ei, Simona a avut o reacţie fabuloasă.

,,În a doua fotografie sunt alături de iubitul meu, Toni. De fapt, acesta a fost primul turneu la care a venit să îmi facă galerie. Da, chiar ne stă bine împreună!”, a mai spus Simona, pentru WTA.

Simona Halep şi Toni Iuruc formează un cuplu din anul 2019, iar acum cei doi se pregătesc de marele eveniment, nunta.

Sharing her favorite memories from that year 🥰@Simona_Halep | #Wimbledonpic.twitter.com/QDPCmdImlg

— wta (@WTA) July 13, 2021