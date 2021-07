Simona Halep, despre obiceiurile sale: „Asta îmi place cel mai mult să fac în timpul liber!”

Sportiva în vârstă de 29 de ani traversează în acest moment o perioadă mai puțin benefică a carierei sale, iar absențele de la ultimele turnee i-au adus acesteia prăbușirea în ierarhia WTA!

Fostul lider mondial nu a izbutit să cucerească niciun titlu în anul 2o21, iar retragerile, dar și abandonurile sale din ultimele competiții nu au făcut altceva decât să o demoralizeze și mai tare pe Simona Halep. Cu gândul la apărarea titlului cucerit în ultima ediție de la Wimbledon, românca a anunțat înaintea turneului că este nevoită să renunțe și la această întrecere din cauza problemelor la gambă, cauzate după turneul de la Roma.

Acum, Halep se recuperează și speră să revină pe terenul de joc la turneul de la Cincinnati, programat în perioada 16-22 august. Până atunci însă, sportiva din România se bucură de timpul liber alături de familie și cei dragi. Recent, actualul loc 9 în clasamentul mondial al tenisului feminin a dezvăluit pentru WTA ce îi place și ce nu îi place să facă ca sportivă de la cel mai înalt nivel.

„Baia cu gheață! Îmi place cel mai mult pe lume asta… Ba nu (n.r. – râde)! Am glumit, nu îmi place deloc să fac baie cu gheață, dar la Wimbledon am făcut în fiecare zi și poate de asta am și câștigat turneul. De fapt, cred că am pierdut un pariu cu Darren și am fost nevoită să fac baie cu gheață zilnic!

Atunci când am câștigat la Wimbledon mi-am luat o vacanță de 7 zile în care am stat și pur și simplu m-am bucurat de viață. Nu îmi mai păsa de nimic, admiram răsăritul din barcă, asta îmi place cel mai mult în timpul liber”, a spus Halep, pentru WTA.