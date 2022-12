Francois Yabre, fundașul Oțelului, sincer despre anul 2022 la echipa lui Dorinel Munteanu: „Sunt mulțumit de modul în care am evoluat!”

Francois Yabre, fundașul burkinez de 31 de ani, a vorbit recent despre anul 2022 la Oțelul Galați. Se pare că Yabre s-a simțit excelent anul acesta sub comanda lui Dorinel Munteanu.

Mai exact, fundașul a evoluat în toate partidele din campionat în acest sezon pentru Oțelul. Iată ce a declarat despre parcursul său.

„Sunt mulțumit de modul în care am evoluat!”

„A fost un an bun pentru mine, pentru echipă. Am lucrat foarte mult în cantonament, pentru că vrem să facem un sezon bun. Până acum am făcut bine. Sunt mulțumit de modul în care am evoluat eu”, a spus africanul, pentru pagina oficială de Facebook a Oțelului.

„(Cele mai plăcute momente ale sale din acest sezon) Prima victorie, cu Dinamo, pentru că acest succes ne-a prins bine, ne-a dat încredere în noi”, „Atmosfera de la stadion. Îmi place mult dacă stadionul e plin și mă face să mă supramotivez.”

„La fiecare antrenament și meci eu dau 100 la sută!”

„Și eu îi iubesc pe suporteri. E foarte important ce realizezi pe teren, pentru că suporterii îți dau înapoi dragostea lor. Așa că, la fiecare antrenament și meci eu dau 100 la sută, dar și pentru că de asta sunt aici, să performez, să îmi fac treaba. Ei îmi arată dragostea lor și eu încerc să le dau înapoi dragoste prin evoluțiile mele de pe teren”, a mai spus Yabre.