FRF a decis! Mihai Stoichiță a dezvăluit numele antrenorilor care l-ar putea înlocui pe Rădoi

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a numit cei trei antrenori care i-ar putea lua locul lui Mirel Rădoi, în funcția de selecționer al primei reprezentative!

Mihai Stoichiță a dorit să înlăture orice fel de speculație cu privire la opțiunile celor din Federație pentru postul de selecționer, astfel că a spus lucrurilor pe nume seara trecută. După ce a dezvăluit că principala variantă va rămâne tot Mirel Rădoi, și va încerca să îl convingă pe acesta să continue, Stoichiță i-a numit apoi pe Victor Pițurcă, Adrian Mutu și Gică Hagi, drept principalii contracandidați pentru preluarea naționalei României.

„Sigur, Victor Pițurcă poate fi o opțiune, de ce nu? Sunt multe opțiuni, toți au atuurile lor. Federația are un principiu: nu discută cu antrenori sub contract, decât cu aprobarea președintelui clubului respectiv. Întotdeauna a făcut așa. Să plătească Federația clauze pentru eliberarea unui antrenor? Cum e posibil asta?

De ce să nu fie Adi Mutu o opțiune? Multe cluburi din Europa practică acest lucru, continuitatea cu cel care a condus ultima generație. Mai ales că Adi n-a avut rezultate proaste la echipa națională U21. N-a pierdut cu Olanda, Germania, cu Ungaria a câștigat. Și sunt mulți alți antrenori, nu te focalizezi pe un singur antrenor.

Este o opțiune și Gică Hagi. Înaintea lui Rădoi și Cosmin Contra, am avut contacte cu cei mai experimentați antrenori. Inclusiv cu Gică, care a refuzat. În situația în care suntem la echipa națională, cu nu știu câte calificări pierdute, banii plătiți în plus unui antrenor ar aduce siguranța performanței… sau siguranța imaginii?

Am discutat cu CFR, cu domnul Varga, cu domnul Copilu, acum câțiva ani… și cu Dan Petrescu. Am fost refuzați de Dan Petrescu, el era sub contract cu Clujul. Boloni a plecat de la echipa națională… eu sunt cel care trebuie să repare situațiile? Nu-i vorba de nume, e vorba despre principii”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Digi Sport.