FRF, anunţ în privinţa lui Radu Drăguşin: ,,Am revocat convocarea”

Radu Drăguşin a refuzat ultima convocare la echipa naţională U21, pentru a se pregăti alături de actuala sa echipă, Sampdoria.

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre refuzul lui Radu Drăguşin. Acesta transmite că şi cei de la Sampdoria au fost surprinşi de faptul că fotbalistul a respins convocarea.

,,Nu știu dacă plecarea la Sampdoria este cel mai bun lucru pentru el. Am avut o corespondență cu cei de la Sampdoria, am fost informați că ei sunt foarte surprinși că nu se prezintă la echipa națională. Până la urmă, am trimis un email prin care am revocat convocarea, ca să poată să joace probabil la Sampdoria Primavera.

Dacă rămânea convocarea, ei nu îl foloseau. Sper să se trezească la fotbal. Indulgența asta a avut loc la momentul actual din partea președintelui FRF și a mea. Îl cunosc de foarte multă vreme (n.r. – pe Drăgușin), îi cunosc foarte bine părinții. El nu joacă de foarte mult timp, l-ar ajuta să fie vizibil la nivel de națională U21.”, a declarat Mihai Stoichiţă, pentru Digisport.

