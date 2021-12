FRF, detalii cu privire la deplasarea în Franța a șefilor FRF! Care este situația lui Ladislau Boloni

Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice, au zburat în Franța pentru a purta discuții cu doi dintre posibilii selecționeri ai României.

Oficialii de la Federație au fost la Nisa pentru a negocia cu Ladislau Boloni și Adrian Ursea.

Aurel Țicleanu, membru în Comisia Tehnică, a dat amănunte despre călătoria făcută de Burleanu și Stoichiță, precizând faptul că cei doi tehnicieni sunt unii dintre finaliștii pentru postul lăsat liber de Mirel Rădoi.

De asemenea, Țicleanu a specificat și ce avantaj va avea viitorul selecționer, unul de care nu a beneficiat cel care a condus destinele echipei naționale în ultimii doi ani.

„Conducerea Federației este mandatată să aibă discuții cu finaliștii. Boloni este un nume important, se încadrează în criterii la foarte multe puncte. Niciun antrenor nu se încadrează 100% la plusuri. Boloni este printre finaliști, este normal să ai o discuție cu el. Nu știu care sunt finaliștii, mi s-au înmânat anumite foi și am nominalizat cinci nume. Așa au făcut toți.

Știe toată lumea care ar fi finaliștii, s-au pronunțat numele. Această deplasare este rezultatul nominalizărilor făcute de Comisia Tehnică. Cu această deplasare se pot împușca doi iepuri (n.r. Ursea și Boloni).

Noi, la Comisia Tehnică, am analizat toți antrenorii. Sunt plusuri și minusuri peste tot. Boloni este un nume important, este un fost selecționer și este un fost jucător al echipei naționale. Contează și educația pe care o are, el are un minus în ceea ce privește cunoașterea fotbalului românesc la ora actuală.

Viitorul selecționer va avea o șansă mare la ora actuală, două meciuri amicale în martie. Mirel Rădoi nu a avut meciuri amicale la început”, a declarat Aurel Țicleanu, pentru Digi Sport.