Mirel Rădoi, episod fabulos din aeroport: „Sunt primul antrenor care am un singur meci, o victorie şi două oferte”

Cariera de antrenor a lui Mirel Rădoi din ultimii ani a avut strânsă legătură cu echipa națională a României, la diferite selecționate.

Mai întâi a fost selecționerul echipei de tineret, între august 2018 și noiembrie 2019, unde a reușit să califice naționala U21 la Euro 2019 din Italia și să ajungă în semifinalele turneului.

Ulterior, din noiembrie 2019 până în noiembrie 2021 a fost și pe banca primei reprezentative. Acesta a pierdut barajul din Liga Naţiunilor pentru Euro 2020 și a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Qatar.

În cadrul unui interviu, Mirel Rădoi a povestit un episod uluitor din perioada în care era selecționerul României U21, atunci când, în timp ce era odată în aeroport, a primit două oferte.

”Eu am avut mai multe oferte cât am fost la tineret decât la echipa mare. Am avut doua oferte intr-o singură zi, eram in aeroport in Portugalia şi nu ştiam ce va urma.

Noi am pierdut avionul când am jucat cu tineretul în Portugalia, imediat după meci am avut două oferte într-o zi şi eram în aeroport, le discutam la telefon şi chiar glumeam cu preşedintele şi cu directorul tehnic, naţionala de tineret e mult mai vizibilă decât naţionala mare… Sunt primul antrenor care am un singur meci, o victorie şi am două oferte.