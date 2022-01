FRF, luată la rost după numirea lui Edi Iordănescu: ,,Nu trebuia să fie a şasea roată la căruţă”

Edi Iordănescu a preluat funcţia de selecţioner al României, după ce Federaţia a mai fost în contact cu nume precum Ladislau Boloni, Gică Hagi, Dan Petrescu sau Răzvan Lucescu.

Florin Prunea, fost mare internaţional, a comentat numirea lui Edi Iordănescu la prima reprezentativă. Acesta este de părere că tehnicianul ar fi trebuit să fie respectat mai mult, nu după ce au refuzat postul alţi antrenori

,,Este un antrenor din noul val, singurul care a avut rezultate la echipele de club. Îmi pare rău, cred că merita mai mult respect. Nu trebuia să fie a șasea roată la căruța Federației, un antrenor de talia lui merită mai mult respect. Sigur că au fost variante, antrenori cu experiență cu care s-a negociat, așteptăm și noi punctul de vedere al lui Loți Boloni, să vedem ce s-a întâmplat, cred că are multe de spus.

Edi este un antrenor care a lucrat în condiții foarte grele la echipele la care a lucrat, începând cu Pandurii, Gaz Metan. Parcursul lui la FCSB a fost unul impecabil. El știe cel mai bine ce are de făcut, prea multe nu știu dacă are de schimbat, aria de selecție este una modestă. Viața lui acum se schimbă total, una este să fii antrenor la echipa de club și alta este să fii selecționer”, a declarat Florin Prunea, pentru sport.ro.

Edi Iordănescu, ferm pe poziţii: ,,Valorile vor rămâne intacte întotdeauna”

Edi Iordănescu este noul selecţioner al României. Până să ajungă la cârma primei reprezentative, tehnicianul le-a pregătit în Liga 1 pe CFR Cluj şi FCSB, de la care a ales să plece în baza propriilor principii.

După ce Victor Piţurcă a susţinut recent că Edi Iordănescu a plecat de la FCSB pentru că nu este suficient de puternic fizic, antrenorul a venit cu replica. Acesta susţine că are tărie de caracter, dar a ales să plece în momentul în care i-au fost încălcate promisiunile.

,,Au fost persoane care s-au exprimat în sensul ăsta, dar acum vă întreb eu. Știți foarte bine cum mi-am negociat contractul, știți că am fost foarte atent la detalii. Recunosc că am fost mirat când am fost etichetat astfel.

Mereu au primat valorile și principiile mele. Când am ajuns la concluzia că îmi încalc valorile și principiile, atunci mi-am asumat varianta de a pleca, chiar dacă eram criticat. Eu cred că am arătat putere, am arătat caracter și am rămas fidel principiilor mele. Valorile vor rămâne intacte întotdeauna. Mereu am plecat când nu s-a respectat ce am stabilit”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul unei conferinţe de presă.