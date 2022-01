Prima promisiune a lui Edi Iordănescu, în calitate de selecţioner: ,,Mă voi asigura și că băieții înțeleg”

Edi Iordănescu a preluat funcţia de selecţioner al României. Postul fusese lăsat vacant de către Mirel Rădoi la finalul lunii noiembrie.

Prezentat oficial în cadrul unei conferinţe de presă, Edi Iordănescu a acordat şi primul interviu din postura de selecţioner, pentru FRF TV. Înainte de debutul la echipa naţională, fiul lui Anghel Iordănescu promite că jucătorii pe care îi va convoca, vor da totul pentru prima reprezentativă.

,,Că împreună vom da totul. Sunt foarte conștient de poziția și responsabilitatea pe care o am și mă voi asigura și că băieții înțeleg că vin și trebuie să dea totul, pentru că la mijloc este onoarea noastră, a țării.

Reprezentăm țara și e nevoie din nou să fim la cote înalte, dar asta vine în baza unui proces și în baza unei gândiri corecte și trebuie să avem încrederea corectă. Hai Romania!”, a declarat Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu este noul selecţioner al României. Acesta a fost prezentat oficial, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, la sediul Federaţiei.

Înainte de a fi prezentat oficial, Edi Iordănescu a luat pulsul bazei de pregătire de la Mogoşoaia. Acesta a îmbrăcat echipamentul echipei naţionale şi a ieşit pe teren. Acestuia nu i-a lipsit din mână nici fluierul.

Edi Iordănescu, prezentat oficial la echipa naţională: ,,Mă încearcă un sentiment profund de bucurie”

Fostul antrenor al celor de la FCSB preia postul de selecţioner după ce ce Mirel Rădoi şi-a anunţat încheierea mandatului său la finalul lunii noiembrie.

,,Mulţumesc pentru prezenţă. Vreau să mulţumesc şi eu domnului preşedinte pentru încredere. Contează foarte mult pentru mine şi am simţit asta în toate discuţiile pe care le-am purtat. Vreau să-i mulţumesc şi lui Mirel, staffului lui şi lui Cosmin Contra. Au lăsat lucruri foarte bune. Sigur, toţi ne-am fi dorit şi calificări, însă munca lor a fost una bună pentru că au construit un mediu bun. Mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de mândrie şi entuziasm. Înseamnă o responsabilitate mare, dar sunt pregătit. Vin cu încredere și cred ca putem construi o echipa care sa ne facă mândri din nou

Sunt mândru de realizările tatălui meu, m-am inspirat de-a lungul timpului din ele. Când am plecat în această meserie am îmbrățișat tot ceea ce înseamnă aceste provocări. După cum mă știți, pun foarte mult preț pe detalii. Pentru mine a fost foarte important să înțeleg toate așteptările. Au fost etape firești pe care le-am parcurs împreună, ajungând la un punct final care mă bucură.

Eu am spus că orice antrenor își dorește să fie prima variantă, eu am fost tot timpul prima variantă la echipele la care am activat. În ceea ce înseamnă echipa națională, eu cred că am demonstrat că am capacitatea să pun în plan secund orice fel de orgoliu, latura financiară aproape că nu a contat, pentru că este și ea importantă pentru orice antrenor. Focusul meu a fost total pentru discuțiile cu domnul Stoichiță și domnul președinte, cu ei am interacționat cel mai mult.”, a declarat Edi Iordănescu la conferinţa de prezentare.

