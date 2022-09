Fundașul care i-a pus mari probleme lui Ciprian Marica: ”E român!”

Ciprian Marica a dezvăluit numele fundașului care i-a făcut viața un calvar pe pe teren. Este vorba despre Cristi Chivu, pe vremea când îmbrăca tricoul celor de la Roma.

”Mă, am avut de furcă cu Cristi Chivu, când am jucat contra lui, el fiind la Roma, eu la Șahtior. Avem și o poză în care ne tragem unul pe celălalt de tricou, eu pe el, el pe mine.”, au fost cuvintele lui Ciprian Marica.

Ciprian Marica a dezvăluit de a ales să trădeze și a semnat în trecut cu FCSB: ”Da, am fost dezamăgit!”

”De multe ori se întâmplă sentimental cu profesional să nu meargă în aceeași direcție. Lucrul ăsta s-a întâmplat la mine. Am avut ușa închisă la echipa mea de suflet (n.r. Dinamo) și atunci a trebuit să mă orientez profesional spre cea mai bună variantă (n.r. FCSB). La momentul respectiv, era cea mai bună oportunitate pentru a da o șansă carierei mele.

A fost o decizie pe care nu am cum să o regret pentru că la momentul respectiv era singura. Da, am fost dezamăgit (n.r. că nu a ajuns la Dinamo). Totodată, eram conștient că sunt alți oameni. Alți oameni care nu mai pun preț pe trecut, pe oamenii care au fost la club, pe cei care și-au dus aportul sub o formă sau alta.

Valorile nu prea mai contează. Nu că aș fi fost eu o valoare, dar am fost un tânăr jucător care, pe lângă golurile marcate la Dinamo, a adus o sumă importantă la club. Aș fi vrut să mă întorc pe finalul carierei la Dinamo, dar asta e viața”, a spus Ciprian Marica, potrivit Sport.ro.