Gabi Iancu a vorbit despre experiența sa din Cecenia: „’Băi, nu semna aici că nu e bine’!”

Gabi Iancu, vârful român de 29 de ani, a vorbit recent despre experiența trăită în Cecenia la clubul de fotbal Akhmat Grozny, numită în trecut și Terek Grozny.

Mai exact, acesta a dezvăluit că nivelul este unul ridicat, cu un fotbal foarte dur, însă că fotbaliștii străini sunt tratați bine acolo. Iată ce a spus.

„’Băi, nu semna aici că nu e bine’!”

„Trei ani jumate, din care am stat un an și patru luni. Eram golgheter, a fost o ofertă din Qatar, nu știu de ce nu s-a concretizat. După aia, a venit un agent la mine, mi-a spus să îi semnez un mandat, nu am crezut deloc și a venit oferta.

M-am gândit ’Doamne, ce fac?’. Am intrat să caut pe internet. Tot ce căutam îmi spunea ‚’Băi, nu semna aici că nu e bine’. Am fost surprins plăcut. Ei renovau orașul, foarte calzi cu copiii, foarte primitori cu fotbaliștii străini.

Noi eram într-o bulă mai restrânsă, eram bine văzuți, nu se lua nimeni de tine, nu existau împușcături, crime. Când am ajuns, m-au înnebunit: Pancu, Mărgăritescu, Petre, toți. Pe Pancu îl iubeau mult, îl iubesc mult de fapt.

Jucam mijlocaș central. Jucau 5-4-1, dar defensiv, foarte defensiv, nu urcau fundașii laterali. Eu jucam în fața apărării, încercam să mă lupt, erau masivi așa, dar nu… Sunt foarte duri, pe lângă faptul că au forță. Sunt destul de agresivi și la antrenament. Mi-am dat seama mai târziu.

A fost o nuntă a unui coleg, e posibil să fi fost acolo ceva, dar am rămas acasă. Am zis că nu vreau să ies”, a spus Gabi Iancu, pentru Digi Sport.