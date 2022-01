Gabi Iancu, așteptat în Liga 1: „Mă interesează să joc”. Condiția dificilă pe care o pune

Gabriel Iancu a ajuns în iarna trecută la Akhmat Groznîi, ocupanta locului șapte după 18 etape scurse în prima ligă din Rusia.

Ajuns la 27 de ani, atacantul nu s-a adaptat la formația din Cecenia, acolo unde a bifat doar șapte partide în actualul sezon, marcând două goluri.

Vârful român a spus că nu este mulțumit de faptul că antrenorul i-a schimbat poziția în teren, care încearcă să-l reprofileze ca mijlocaș central, dar jucătorul este obișnuit să joace pe un post mai avansat, în linia de atac.

Înainte să ajungă în Rusia, Iancu a avut o perioadă prolifică la Viitorul, una care l-a adus în circuitul echipei naționale, unde a debutat și a strâns patru selecții sub comanda lui Mirel Rădoi.

Pentru a reveni din nou în atenția primei reprezentatice, Iancu a declarat că cel mai bine pentru el ar fi să plece în această iarnă de la Akhmat Groznîi, sub formă de împrumut sau definitiv, pentru a evolua constant. Și nu exclude o revenire în Liga 1.

”Da, am purtat mai multe discuții cu antrenorul și oamenii din club și am încercat să găsim împreună o soluție. Nu ne-am certat, nici pe departe, doar că antrenorul are nevoie de un mijlocaș central și consideră că eu aș putea juca acolo. De aceea am și fost folosit destul de puțin în ultima perioadă. Pentru că nu mă pot adapta să joc mijlocaș central, sincer. Am fost eu vârf, al doilea vârf, număr 10, extremă dreapta și stânga, nu e problemă! Tot ce ține de zona ofensivă îmi e ușor să fac. Și sunt și eficient. Uneori oportunist, marchez. Însă la mijocul terenului chiar nu am cum, să încep la 27 de ani…

Cea mai bună soluție, în mod clar, ar fi un împrumut până la vară. În speranța că eu pot în perioada asta să joc meci de meci iar echipa să se echilibreze pe posturi și din vară să intru în ritm pe posturile mele, ca să zic așa. Există și varianta unui transfer definitiv, dar vedem zilele acestea.

Eu nu sunt împotriva vreunei variante, pentru că mă interesează să joc. Nu exclud o echipă din play-off-ul Ligii 1, dacă și salariul îmi rămâne același, plătit parțial sau în totalitate de Akhmat. Îți spun foarte sincer, fix acum mă simt cel mai puternic din toate punctele de vedere și simt că e momentul că pot să demonstrez multe. Să arăt cum gândesc fotbalul acum și să ofer tot ce am mai bun.

Sunt gata mental, sunt bine din punct de vedere fizic… Uite, în 2020 am jucat la națională, am debutat. Dar dacă nu am mai fost titular la club, am lipsit după aceea. Acum e momentul să revin, sunt sigur de asta, e o campanie nouă, mai trebuie doar să găsesc opțiunea cea mai potrivită la club”, a declarat Gabi Iancu, pentru playsport.ro.