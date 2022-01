Gabi Iancu, dispus să revină în Liga 1: ,,Probabil că vom ajunge la un împrumut, pentru că nu joc”

Gabriel Iancu, fostul jucător al celor de la Farul Constanţa ( ex. Viitorul), este dispus să revină în fotbalul autohton, după ce a nu s-a adaptat la Akhmat Grozny, în Rusia.

Fotbalistul de 27 de ani vrea să adueb meciuri în pixcioare. Acesta dezvăluie că în Rusia este folosit pe un post mult mai defensiv decât este el obişnuit. Jucătorul va pleca de la Akhmat Grozny, cel mai probabil, împrumut.

,,Nu știu, aștept să plec împrumut, cel mai probabil. Mai am doi ani și jumătate de contract. Nu vor să mă transfere decât pe aceeași sumă pe care au plătit-o celor de la Viitorul.

Și probabil că vom ajunge la un împrumut, pentru că nu joc. Sunt mai multe sisteme de joc, dar majoritatea sunt foarte defensive și nu joc pe postul meu.

Adică pot să mă adaptez la un alt post, dar nu total diferit. Mi se cer numai sarcini defensive, sa joc mijlocaș central. N-am jucat niciodată asta. Am încercat, dar nu merge

Salariul e destul de mare și nu știu cât de mult vrea să suporte AKhmat din el. M-aș întoarce în Liga 1, la o echipă care are un proiect bun, situație financiară bună și o bază bună de antrenamente.

Până în vară, trebuie să joc, să adun minute, pentru că am avut un an în care am boxat mai mult și nu vreau să păcălesc fotbalul.”, a declarat Gabi Iancu, pentru Digisport.

Cu un salariu de peste 500.000 de euro anual la ruşi, Gabriel Iancu a reuşit 2 goluri pentru formaţia Akhmat Grozny, în 14 partide disputate.