Gabi Tamaș nu vrea să mai audă de echipa națională: „Să facă ce vor. Nu mă mai interesează”

Naționala de fotbal a României nu are selecţioner din 30 noiembrie 2021, zi în care contractul dintre FRF și Mirel Rădoi a expirat.

Gică Hagi, Răzvan Lucescu jr și Dan Petrescu nu au dat curs ofertei venite din partea FRF, iar Gabi Tamaş (38 de ani) s-a arătat deranjat de faptul că naţionala este refuzată.

„Nu vreau să comentez echipa naţională. Înaintea îmi mai dădeam cu părerea, dar acum nu mai vreau, să facă ce vor. Nu mă mai interesează, pur şi simplu, acest subiect”, a declarat Gabi Tamaş, la Digi Sport.

FC Voluntari a intrat în pauza de iarnă de le locul 3 al clasamentului Ligii I. În etapa a 21-a, ilfovenii au reușit al optulea meci la rând fără înfrângere.

După sărbători, vă daţi seama! Am tăiat şi noi un porc, am mâncat mai gras şi am venit să transpirăm puţin, să ne mişcăm. Mă simt bine, s-a terminat anul extraordinar pentru Voluntari. Sper ca şi sezonul să-l terminăm la fel.

Eu nu am semnat nicio hârtie de preşedinte. A fost ceva de genul dacă m-aş lăsa de fotbal să rămân în club şi să mi se dea o funcţie ca preşedinte. Şi am lăsat lucrurile să meargă, să decurgă aşa, după aia m-am hotărât să vă spun şi vouă că nu voi fi niciun preşedinte.

Eu vreau să-mi termin cariera de fotbalist cu fruntea sus, să nu dezamăgesc pe nimeni, după care voi vedea ce voi face. N-am luat nicio decizie„, a mai spus fundașul.