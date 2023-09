Gabi Torje a explicat de ce s-a întors la Dinamo: ”Nu cred că meritam asta!”

Gabi Torje este liber de contract în prezent, după ce a părăsit gruparea turcă Genclerbirligi.

Fotbalistul a evoluat pentru Dinamo în trei perioade diferite, iar ultima a fost între septembrie 2021 și iulie 2022. El a jucat în barajul cu Universitatea Craiova, în urma căruia ”Câinii” au retrogradat în Liga 2.

Torje a explicat motivul pentru care s-a întors la Dinamo în 2021, deși avea oferte din partea altor cluburi.

„Nu (n.r. dacă îi pare rău că s-a întors la Dinamo în 2021). Era perioada în care tata era bolnav, nu voiam să plec în străinătate. În România nu am vrut la altă echipă, chiar dacă am avut 3 oferte concrete. Am venit la Dinamo cu gândul că va fi nevoie să-l aduc pe tata la spital, aici, în București.

Chiar m-am gândit că nu e atât de gravă situația și o să o scoatem la capăt pentru că văzusem lotul și valoarea jucătorilor. Că au fost mai multe divergențe, schimbări de antrenori, certuri, a fost un an foarte ciudat, cu presiunea suporterilor.

Eu i-am înțeles foarte bine, cu mulți dintre ei sunt și prieten, însă pentru câte am făcut unii dintre noi nu cred că meritam să fim înjurați. Eu nu cred că meritam. Poate unii meritau.

Cred că sunt singurul care a renunțat la banii pe care îi avea de luat. Am zis că nu vreau nimic, că nu vreau proces cu Dinamo și să ajungă la faliment din cauza mea. Am luat 4 luni salariu și atât”, a spus Gabi Torje, potrivit canalului de Youtube Un Podcast.