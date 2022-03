Gael Monfils dezvăluie suferința din spatele terenului: ,,Nu este uşor să-mi văd soţia plângând în fiecare seară”

Gael Monfils a dezvăluit că soția sa, Elina Svitolina, este extrem de afectată de război. Jucătorul francez de tenis a povestit că Elina Svitolina suferă și plânge zilnic din cauza celor petrecute în Ucraina.

Gael Monfils îi este alături, însă ea nu poate trece ușor peste tragedia conflictul militar din Ucraina.

Francezul Gael Monfils a explicat că încearcă să îi redea Elinei Svitolina, liniștea de altă dată. Problema este că jucătoarea ucraineană de tenis plânge seară de seară. Iar asta îl face să se simtă neputincios în fața ei.

,,Nu este uşor să-mi văd soţia plângând în fiecare seară, sunt momente grele, dar sunt alături de ea în fiecare zi. Familia ei este a doua mea familie, aş face orice pentru ei, ca să fie în siguranţă.

Este greu de descris tot ce se întâmplă, pare o nebunie. Încercăm să gestionăm situaţia cât mai bine, eu încerc să fiu omul de care Elina are nevoie”, a spus Gael Monfils, conform celor de la Marca.

.@Gael_Monfils about his wife @ElinaSvitolina and his second family🇺🇦❤️ #StandWithUkriane pic.twitter.com/R3hZ0r8Io5

— 🇺🇦🇯🇵Eli fan Japan🇯🇵🇺🇦 (@0maywta0) March 15, 2022