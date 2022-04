Gafa cu care Dumitru Dragomir îi va înfuria pe fanii Rapidului!. Confuzia „Oracolului din Bălceşti” îl poate costa scump

Fostul șef al LPF a realizat un top 3 al celor mai buni tineri din Liga 1. Cu această ocazie, Dumitru Dragomir a comis o gafă hilară.

Mai exact, Dragomir l-a poziționat pe primul loc pe Rareș Ilie. Jucătorul de 19 ani al Rapidului a impresionat în acest sezon. Nimic neobișnuit aici, până când Dragomir i-a rostit numele fotbalistului.

Dumitru Dragomir confuz! A invocat numele lui Rareș Bogdan, ci nu pe cel al lui Rareș Ilie

Fostul șef al LPF l-a confundat pe Rareș Ilie, tânăra speranță de la Rapid, cu Rareș Bogdan, europarlamentarul PNL.

„Mai au puțin și-l strică și pe Octavian Popescu. Un pic mai au (n.r. – cei de la FCSB), vă spun eu! E jucător talentat, cei mai talentați tineri sunt Baiaram, locul trei, Octavian Popescu, locul doi, și Rareș Bogdan locul unu!”, a spus Dragomir pentru Sport.ro.

Realizând gafa pe care a comis-o, Dumitru Dragomir a rostit imediat: „Rareș Ilie!”.

„Nu e afinitate, mă bazez pe faptul că are o capacitate de efort ieșită din comun, are o tehnică foarte bună. Are o educație aleasă. Are un viitor foarte bun!”, a mai adăugat Dragomir, pentru sursa citată.

Fotbalistul Rareș Ilie a bifat în acest sezon la Rapid 32 de meciuri. A marcat 2 goluri și a oferit 6 assist-uri.

Pentru Rapid urmează duelul din deplasare, cu UTA Arad, programat sâmbătă, 9 aprilie.