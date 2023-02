Galatasaray a dat lovitura! Transferă un titular de la AS Roma

Atacantul italian Nicolo Zaniolo va juca la clubul turc Galatasaray, urmând să semneze un contract până în 2027.

Jucătorul, intrat în dizgrația fanilor lui AS Roma, este în drum spre Istanbul, pentru a face vizita medicală și a parafa actele.

„Nicolo Zaniolo la un pas de Galatasaray. Negocierile dintre Roma și turci sunt pe cale să se încheie, după divorțul dintre jucător și clubul italian. Mai sunt de stabilit doar detaliile finale, dar transferul este practic realizat.

Nicolo Zaniolo pleacă din Milano cu un zbor privat. Negocierile au încetinit ieri din cauza cutremurului care a lovit Turcia, dar s-au reluat în ultimele ore.

Cu excepția unei răsturnări senzaționale de situație, Zaniolo va fi un noul jucător al lui Galatasaray, iar Roma va primi 20 de milioane plus bonusuri. Jucătorul va încasa 3,6 milioane de euro în fiecare an”, informează tuttosport.com.

La rândul lui, reputatul jurnalist italian a anunțat, pe twitter, transferul lui Nicolo Zaniolo la Galatasaray, prezentând și o fotografie a jucătorului în tricoul noii echipe.

Nicolò Zaniolo to Galatasaray, here we go. Permanent deal agreed, fee close to €20m with add-ons — contract will be valid until 2027. 🚨🟡🔴 #Galatasaray

Deal will include €35m release clause.

✈️ Zaniolo, set to fly to Istanbul today as expected. Medical tests scheduled. pic.twitter.com/apTQ9yUjUg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2023