Galeria FCSB-ului n-a rezistat! Ironii la adresa echipei oltene! Mesajul care a apărut pe Naţional Arena

Galeria FCSB-ului nu a rezistat la partida de pe Naţional Arena şi a afişat un mesaj ironic la adresa formaţie FC U Craiova 1948.

Partida dintre cele două formaţii a fost întârziată cu aproximativ două minute, după ce suporterii ,,roş-albaştri” au realizat un show pirotehnic.

Pe lângă materialele pirotehnice, suporterii FCSB-ului au afişat şi un mesaj la adresa oltenilor, făcând referile la patronajul trupei din Bănie.

,,Sunteți așa mititei…”, apare pe bannerul afişat de suporterii FCSB-ului, pe Naţional Arena.

Suporterii FCSB-ului, liniştiţi în privinţa jucătorilor infectaţi cu COVID-19: ,,N-au simptome”

FCSB nu a putut conta pe doi jucători la partida din această seară cu FC U Craiova 1948, după ce au fost infectaţi cu COVID-19.

La acestă partidă nu asistă de pe margine nici Toni Petrea, antrenorul fiind şi el depistat pozitiv la testul pentru COVID-19, iar locul pe bancă îi este ţinut de Mihai Pintilii.

Delegatul celor de la FCSB a ţinut să informeze fanii echipei bucureştene, precizând faptul că infectaţii Perianu şi Târnovanu sunt în regulă, pentru că nu prezintă simptome.

,,Am vorbit înainte de meci cu Toni Petrea, am vorbit pe Zoom, a vorbit și cu băieții. Mai sunt doi jucători cu COVID-19, Perianu și Târnovanu, sunt ok, n-au simptome, nu e ca acum un an și jumătate, sunt ok băieții”, a declarat Mihai Pintilii, înaintea jocului cu FC U Craiova 1948.

Dacă FCSB câştigă partida de pe Naţional Arena, se va apropia la şase puncte de liderul CFR, care s-a împiedicat în derby-ul cu CS U Craiova, scor 1-1.