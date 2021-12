Galeria Rapidului i-a impresionat pe cei de la FC Botoșani: „Este o forță colosală”

Rapid și FC Botoșani au remizat, scor 1-1, sâmbătă seară, în etapa a 21-a a Ligii I.

Mihai Ciobanu, antrenorul secund al echipei FC Botoșani, s-a declarat nemulțumit de ocaziile ratate, dar i-a lăudat pe suporterii Rapidului, pentru atmosfera creată.

„Nu am fost răsplătiți cum meritam, în sensul în care nu am marcat goluri. Chiar am făcut un calcul la finalul primei reprize, un 6-2 pentru noi la faze terminate cu finalizare, iar două dintre ele au fost ocazii chiar mari.

Și la Botoșani a făcut un meci foarte bun, îl felicit, asta e datoria lui (n.r. Horațiu Moldovan). Felicit jucătorii, felicit forța asta colosală care este galeria Rapidului și dă o energie extraodinară echipei. E foarte greu de jucat contra unei asemenea atmosfere, ne-am dori și noi așa ceva.

O să ne adaptăm din mers situației, nu avem cum să-l schimbăm, fiindcă altfel nu am arată cum o facem astăzi. Sigur vor veni jucători și sigur o să fie surprinzători în partea a doua a campionatului„, a spus Mihai Ciobanu, antrenorul secund a celor de la Botoșani.