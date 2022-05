Gândurile băimărencelor înaintea Final Fourului Cupei EHF: „Ne dorim o medalie, facem tot ce ține de noi să nu dezamăgim”

Minaur Baia Mare este pentru al doilea sezon consecutiv în această fază a competiției după ce anul trecut a reușit să termine pe poziția a treia și să își asigure medaliile de bronz.

În semifinale, fetele antrenate de Raul Fotonea le vor întâlni chiar pe gazdele de la Viborg. Tot în penultimul act, o altă echipă daneză, Herning Ikast se va duela cu Bietigheim. Viborg este pregătită în prezent de Jakob Vestergaard, fost tehnician al Oltchimului. În acest sezon nordicele au mai avut în față un adversar din Liga Florilor, în grupe. SCM Râmnicu Vâlcea a obținut un egal pe teren propriu și a pierdut categoric în Danemarca. Minaur va trebui să se descurce în acest Final Four fără Oana Borș, care este încă în recuperare după operația de ligamente suferită anul trecut.

„Fetele sunt încrezătoare că putem face o figură frumoasă. Viborg poate că se bucură că joacă contra noastră, are o echipă bună, o linie de nouă metri excelentă, dar sper ca noi să jucăm sâmbătă cel mai bun handbal. Cred că Bietigheim are un plus față de celelalte echipe prezente aici, dar nici ele nu o să aibă meci ușor cu Ikasat. La un Final 4 de două zile, contează momentul, ziua și inspirația. Ne dorim o medalie, facem tot ce ține de noi să nu dezamăgim”, a fost comentariul lui Raul Fotonea, înaintea plecării spre Danemarca.

Minaur este pe locul 6 în campionat și a ajuns în ultimul act al EHF European League după trei înfrângeri în faza grupelor, fiind prima echipă care ajunge să lupte în meicul decisiv pentru trofeu după un astfel de parcurs.

„Puțini ne-au oferit o șansă pe tot parcursul sezonului, dar am jucat constant în momentele dificile și am ajuns din nou în primele patru echipe ale competiției. A fost mai dificil decât sezonul trecut pentru că atunci aveam o echipă mai bună, iar presiunea și așteptările erau uriașe.

Dar am învățat și multe lucruri despre un astfel de turneu. Suntem cu adevărat motivate să jucăm în fața unei arene pline, într-un mediu ostil. Vom da totul pe teren, știm că putem realiza lucruri mărețe”, a fost și mesajul coordonatorului de joc Andreea Popa, abordată de siteul oficial al Federației Europene de Handbal.