Ganea, reacție sinceră după debutul la JO: „Nu cred că se aștepta nimeni să facem rezultate bune aici”

Reprezentativa U23 a României a debutat cu dreptul la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Echipa condusă de pe margine de Mirel Rădoi a reușit să câștige în fața reprezentativei similare a Hondurasului, scor 1-0. Unicul gol a venit pe finalul primei reprize, atunci când Ciobanu a trimis direct pe poartă din corner, iar mingea a ajuns în plasă, după ce a fost deviată de Oliva, jucătorul naționalei nord-americane.

La capătul jocului de la Kashima, George Ganea a vorbit despre evoluția sa și a colegilor, una pe care o consideră surprinzătoare, având în vedere faptul că aceștia au început pregătirea olimpiadei cu întârziere.

De asemenea, atacantul de la Farul a recunoscut faptul că naționala României a căzut din punct de vedere fizic pe finalul partidei.

”A fost un meci destul de greu, dar ne bucurăm că am putut să luăm cele trei puncte. Se vede că am început mai târziu pregătirea, pentru că, dupa minutul 75, am căzut puțin, din punct de vedere fizic. Știam că sunt o echipă arțăgoasă. Dar suntem fericiți că am luat cele trei puncte. Vă dați seama, nu cred că se aștepta nimeni să facem niște rezultate bune aici și, din acest motiv, suntem fericiți și ambițioși”, a declarat George Ganea, pentru TVR.