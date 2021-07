Cum se vede succesul istoric al naționalei României din birourile FRF: „Nu am fost frumoși, dar am fost eficienți”

Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice a FRF, i-a lăudat pe jucătorii care au scris istorie astăzi, pe continentul asiatic.

România a mai obținut victorii în turneul de fotbal doar la precedenta ediție desfăurată la Tokyo, în 1964.

„Este o victorie meritată, este rodul inteligenţei şi sacrificiului. Poate nu am fost echipa care să dominăm Honduras, nu este o echipă uşoară. Ei au adus tot ce au mai bun în ţară. Trebuie felicitaţi băieţii pentru sacrifiu şi inteligenţă. Este foarte bine, este o mândrie pentru mine, de 57 de ani aşteptăm, îi felicit pe toţi.

Mirel a fost un antrenor sigur în faza de apărare şi speculativ pe atac. Nu am fost frumoşi, dar am fost eficienţi. Mirel Rădoi este realist, ştie ce are la îndemână şi s-a adaptat. Dacă am fi avut toţi jucătorii care au participat la această calificare şi care ar fi avut dreptul să joace, am fi fost îndreptăţiţi să tânjim după o medalie. Eu am încredere în grupul ăsta, să vedem”, a fost poziția oficialului forului de la Casa Fotbalului pentru TVR.

Tricolorii fac parte din grupa B a turneului de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Duminică, Marius Marin & Co vor întâlni Coreea de Sud, trupă care astăzi a fost depășită de Noua Zeelandă, scor 1-0.