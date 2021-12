Gardoș s-a săturat de situația de la Clinceni: „Mi-e greu să mai vin la fotbal! Avem 4 luni restanțe”

Fundașul celor de la Academica Clinceni s-a arătat extrem de dezamăgit la finalul duelului cu Chindia Târgoviște. încheiat cu înfrângerea echipei sale, scor 0-1, în runda cu numărul 21 din Liga 1!

Florin Gardoș este departe de nivelul arătat în perioada FCSB, iar acum se luptă pentru rămânerea pe prima scenă a fotbalului românesc cu gruparea ilfoveană, Deși părea că lucrurile s-au îndreptat după venirea noii conduceri, fundașul în vârstă de 33 de ani a anunțat că există în continuare restanțe salariale de 4 luni și se gândește chiar să renunțe la fotbal, după ultimele evenimente.

„Am arătat destul de rău azi, nu cred că meritam mai mult de un egal. Nu am fost concentraţi până la final pentru că nici Chindia nu mi s-a părut că ar fi făcut un joc extraordinar. E foarte dificil şi nu m-aş fi gândit niciodată în vară că vom ajunge în situaţia asta, dar aşa se întâmplă dacă lucrurile nu sunt în ordine.

Cred că echipa asta nu e echipă de ultimul loc, dar trebuie schimbat ceva aici. În continuare sunt 4 luni restanţe la salarii, dar am avut nişte bonusuri şi au fost bune şi alea, mai ales că am reuşit să facem nişte puncte. şi cel puţin ceva bani de sărbători vor fi.

Nu am avut nicio satisfacţie pot să zic, sezonul ăsta, adică dacă nu am nicio plăcere, mi-e greu să mai vin la fotbal. Nu am de ce să mai vin. Noi suntem oarecum la mijloc. Domnul Chirilă îşi doreşte în continuare să lucreze cu noi, noi suntem zi de zi acum cu un alt antrenor. Noi, jucătorii, am căzut cumva la mijloc”, a spus Florin Gardoş, după Clinceni – Chindia 0-1, la flash-interviu.