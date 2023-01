Garita, plin de nervi după meciul contra Chindiei Târgoviște: ”A venit cineva cu banii pentru mine?”

Formaţia Chindia Târgovişte a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, luni, pe teren propriu, în compania echipei FC Argeş, în etapa a XXII-a a Superligii.

„Nu e niciodată ușor să înscrii goluri. Am avut șansă și am marcat, e important, pentru că a fost 1-1, dar astăzi am jucat foarte prost în prima repriză. E important să schimbăm ceva la următorul meci, pentru că nu e posibil să jucăm așa și să vrem să fim în play-off, e imposibil în acest an.

E important în acest an să rămânem în Liga 1, acesta e adevărul. Cum să joci așa și să vrei în play-off sau în Cupă? Nimic! În primul rând, eu sunt cel supărat, e normal, pentru că, în prima repriză, am șutat o singură dată pe poartă. E vina mea, e vina întregii echipe.

Eu nu vorbesc doar despre restul echipei, iar eu să fiu bine pentru că am marcat. Oi fi marcat eu, dar acest meci a fost unul de rahat pentru noi. E important ca noii jucători să se adapteze foarte repede, pentru că nu avem timp, mai avem 8 jocuri. Eu chiar nu mai am timp pentru asta.

E important să credem, face parte din viață, dar e vorba de realitate și trebuie să rămânem concentrați meci de meci. Vin meciuri foarte importante și foarte grele, cu FCSB, cu Craiova.

Am luat un punct acum, e bine. Dacă joc cu Farul sau FCSB, e la fel pentru mine, nu e problemă. Dar trebuie să schimbăm ceva dacă vrem în play-off sau în Cupă”, a spus Garita.

„Toți oamenii din România vorbesc prea mult. Nu e important pentru mine, eu rămân concentrat, îmi fac treaba. Unii de la alte echipe spun: ‘îl vreau pe Garita!’ Dar ei nu au venit niciodată cu banii pentru Garita, nicio echipă nu m-a sunat.

Doar au vorbit și au tot vorbit. Încetați să mai vorbiți! Nimeni nu a vorbit cu mine și cu clubul. E important ca toată lumea să se oprească din a mai vorbi. Lăsați-mă doar să mă concentrez pe fotbal, vreau să joc fotbal!

Dacă nu ai oferte concrete, nu vorbi de mine, oprește-te! Toată lumea vorbește! Sunt concentrat la fotbal, mai am 6 luni și termin. Lăsați-mă să îmi fac treaba. Mă vreți, sunați la club! Nu mă vreți, nu mai vorbiți!”, a precizat Garita.