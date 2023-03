George Florescu, fostul internațional român, a decis să se pocăiască: „Sunt botezat de curând, împreună cu soția!”

George Florescu, fostul internațional român, a făcut o schimbare radicală în viața sa.

Se pare că Florescu a povestit recent evenimente care i-au marcat viața, însă acum a ales un alt mod de trai. Iată ce a spus.

„Sunt botezat de curând, împreună cu soția!”

„Mă numesc George Florescu, am trei copii și al patrulea este pe drum, Slăvit să fie Domnul, sunt botezat de curând, împreună cu soția, pe 10 iunie anul trecut, ne-am botezat împreună, în același timp. Sunt din Cluj și, probabil că unii dintre voi, care mă cunoașteți din lumea sportului, știți că am fost cel mai slab număr 10 din istoria echipei naționale.

Cel mai important aspect din viața mea de adolescent a fost la vârsta de 16 ani, când deja făceam parte dintr-o bandă. Eram, în același timp, foarte bun la școală, un sportiv foarte bun. La 16 ani, deja, semnasem un contract cu Universitatea Cluj, cu echipa mare, dar, în timpul liber, făceam parte și dintr-o gașcă de cartier.

Într-o seară ne-am adunat la spart semințe și am intrat într-o altercație cu trei studenți, noi eram vreo 15- 20, iar săracii studenți s-au ales cu răni destul de grave și multe zile de spitalizare. A urmat partea mai puțin plăcută, noi am crezut că suntem tari, suntem șmecheri, i-am bătut pe ăștia, suntem puternici, mușchii noștri sunt tari, însă a venit reversul medaliei și am fost prinși de polițiști.

Așa am ajuns inculpați. La 16 ani puteam să-mi ratez toată cariera. Ce experiență a fost pentru mine la acea vârstă, în boxa inculpaților, la tribunal, la strigarea numelui: «Inculpat Florescu! Vă rog să vă ridicați!»”, a declarat George Florescu pentru Creștin Total Media.