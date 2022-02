George Ganea nu a uitat de unde a plecat: „Îi mulțumesc domnului Hagi”

La două zile după ce mutarea la FC Argeș a devenit oficială, Georgea Ganea a fost titular la echipa piteșteană în remiza 1-1 cu Chindia.

La capătul meciului, atacantul de 22 de ani a fost chestionat să precizeze motivul pentru care s-a despărțit de Farul Constanța.

Fiul lui Ionel Ganea a afirmat că plecarea sa are legătură cu faptul că își dorea să ajungă la o echipă unde să primească mai multe minute de joc, nu pe fondul vreunui conflict cu Gică Hagi.

„A fost primul meu meci, abia săptămâna trecută am ieșit din carantină, nu am avut așa mult timp să mă antrenez. Sunt fericit că am venit la Argeș, îi mulțumesc domnului Hagi că a acceptat ca eu să plec, a fost o alegere a mea, mi-am dorit în primul rând o schimbare.

Așa mi-am dorit, am zis că am nevoie de o schimbare și cei de la Argeș au fost primii care m-au dorit. Nu, nu-mi permit să am conflicte cu domnul Hagi, m-a ajutat foarte mult în carieră. Pur și simplu a fost o alegere pe care am luat-o”, a declarat George Ganea.