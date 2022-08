George Ganea și-a găsit echipă după ce a fost dat afară de la FC Argeș! Va juca tot în Superligă

Atacantul George Ganea a stat fără echipă două săptămâni, semnând miercuri cu FC U Craiova 1948.

George Ganea a semnat cu FC U Craiova 1948 un contract pe 2 ani

Fotbalistul care pe 26 mai a împlinit 23 de ani era împrumutat de FC Argeș de la Farul până la finalul actualului sezon, dar a fost dat afară pe 2 august.

„Suntem încântați să anunțăm sosirea la echipă a lui Geroge Ganea, fiul fostului atacant al Științei și al naționalei Ionel Ganea.

Acesta a semnat un contract cu gruparea alb-albastră pentru următorii 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă 2 sezoane, și este deținut în coproprietate cu Farul Constanța”, este anunțul făcut de FC U Craiova 1948 pe pagina de facebook.

George Ganea a început fotbalul la “U” Cluj-Napoca, iar în perioada de juniorat a mai evoluat la Dinamo și la italienii de la Virtus Entella, după care a fost cumpărat der AS Roma în 2017.

A jucat 13 meciuri la Rapid în sezonul 2015/2016, când echipa era în Liga 2, marcând de 3 ori. În 2018 a ajuns la CFR Cluj, dar nu a jucat niciun meci, după care a fost transferat de Viitorul Constanța (actuala Farul).

George Ganea pleacă de la FC Argeș fără niciun meci jucat în acest sezon

Fiul fostului atacant Ionel Ganea își dorea, după ce și-a reziliat contractul cu FC Argeș, să-și găsească echipă cât mai repede.

„Mi s-a transmis acum câteva zile că nu se mai bazează pe mine, că n-o să mai am șanse să joc. Am zis că mai bine încheiem colaborarea, dacă nu există șanse să joc. Mai aveam împrumut un an și nu ar fi avut rost să stau fără să evoluez.

Nu a fost vorba de nicio problemă de ordin sportiv, comportamental sau vreo clauză în împrumut. Și eu am fost surprins, dar se întâmplă în fotbal să fie și astfel de momente.

Nu am vorbit cu cei de la Farul. Tatăl meu a discutat cu domnul Hagi, dar nu mi-a spus ce au vorbit. Momentan sunt la Pitești, aștept zilele astea să văd ce se întâmplă. Sper să se concretizeze ceva.

Nu știu să-ți zic de vreo ofertă acum. Ieri (n.r. – 1 august) am reziliat, nu am vorbit cu alt club, pentru că eram sub contract cu FC Argeș. Mai apoi, sigur, nu vorbesc eu direct.

Sunt sub contract cu Farul și nu am voie să vorbesc direct cu echipele care m-ar dori. Vedem ce se întâmplă zilele astea”, spunea jucătorul la vremea respectivă. El nu apucase să joace niciun minut la FC Argeș în actualul sezon al Superligii.